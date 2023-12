NFZ zdradził nam trik na szybszy wyjazd do sanatorium. Tak szybciej wyjedziesz na kurację [2.12.2023]

- Zwroty to terminy, z których nie mogli skorzystać inni pacjenci. Trzeba się wówczas liczyć z tym, że wyjazd może nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni. Liczony jest on od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia - wyjaśnia Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

Zainteresowane wyjazdem z tzw. zwrotów mogą się kontaktować z NFZ pod numerem telefonu infolinii 800 190 590 oraz bezpośrednio w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ pod numerami telefonu - 52 325 29 25 oraz 52 325 29 34.

Uwaga! Nie oznacza to jednak, że jeśli skorzystamy ze „zwrotu”, to już za kilka dni wyjedziemy do sanatorium. Musi minąć wspomniane 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.