Nicola z "Rolnik szuka żony" powiększyła usta. Tak teraz wygląda - internauci są podzieleni [14.06.2024]

Kim jest Nicola z "Rolnik szuka żony"?

Nicola to 22-letnia mieszkanka Borówna pod Bydgoszczą. Wzięła udział w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Została wybrana przez Dariusza do finałowej trójki. Potem rolnik wybrał ją, by lepiej się z nią poznać. Były randki i wspólne życie na gospodarstwie. Ostatecznie para się rozstała. Nicola zdobyła jednak olbrzymią popularność. Aktualnie na Instagramie obserwuje ją prawie 70 tysięcy internautów.