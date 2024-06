Nicola Zalewski. Nowa gwiazda reprezentacji Polski i jego piękna partnerka z Włoch. Prywatne zdjęcia

Ncola Zalewski urodził się 23 stycznia 2002 roku w Tivoli, bo jego rodzice wyjechali do Włoch. Przygodę z futbolem rozpoczął w USD Zagarolo, ale szybko został dostrzeżony przez skautów AS Roma. Aby trenować w akademii rzymskiego klubu jego ojciec Krzysztof codziennie dowoził go po kilkadziesiąt kilometrów. To właśnie swojemu ojcu, który zmarł w 2021 roku na nowotwór, Nicola zadedykował debiutancki występ w reprezentacji Polski.

Jego kariera w AS Roma rozwijała się harmonijnie. Dużą szansę otworzył przed nim legendarny i utytułowany portugalski szkoleniowiec Jose Mourinho, który regularnie stawiał na młodego Polaka. Ostatni sezon był dla niego trudny, bo po zmianie trenera już nie był pierwszym wyborem. Warto dodać, że Zalewski dwa sezony temu z rzymskim klubem wygrał Ligę Konferencji Europy.

W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował 5 września 2021 roku w meczu przeciwko San Marino, w którym zaliczył asystę przy golu Adama Buksy. Potem grał już w miarę regularnie. Dwa lata temu zaliczył dwa mecze podczas mundialu w Katarze. Teraz ma być jednym z liderów polskiej reprezentacji podczas Euro 2024 w Niemczech. W sumie ma na koncie 18 występów z orzełkiem na piersi i jedną zdobytą bramkę.

Od ponad roku spotyka się z Nicol Luzardi. To włoska piękność, profesjonalna tancerka i influencerka. Tańcem zajmuje się od 12 roku życia. Para na profilach społecznościowych publikuje wspólne zdjęcia z wakacji i nie tylko. Dodatkowo oboje udostępniają swoje prywatne zdjęcia oraz także podczas zawodowych zajęć.