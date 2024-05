Nie będzie kar za ujęcia wody na działkach. Ale korzystanie ze studni musi być zgodne z prawem [15.05.2024]

Przypomnijmy: użytkowanie niewielkich studni, tzw. abisynek, bez pozwolenia wodnoprawnego jest karane. Takie studnie są powszechne w rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Działkowcy kopali je na własną rękę, bo nie mieli możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej. Woda z abisynek nie nadaje się do spożycia, służy tylko do podlewania.