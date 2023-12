Nie czekaj na waloryzację i dodatki. Tak teraz możesz podwyższyć swoją emeryturę - zasady przeliczania [9.12.2023]

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę?

Jednym ze sposobów na podwyższenie emerytury jest ponowne jej przeliczenie. By mieć przeliczoną emeryturę, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie. Warto to zrobić, bo nie ponosimy żadnego ryzyka. Jeśli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od poprzedniego, ZUS będzie wypłacał emeryturę w wysokości dotychczasowej, czyli korzystniejszej. Nie obniży emerytowi świadczenia.

Kiedy ZUS przeliczy emeryturę z uwzględnieniem nowych tablic długości trwania życia?

Kluczowe w kwestii ponownego przeliczenia emerytury okazują się tablice dalszego trwania życia. Tablica trwania życia przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Zmienia się co roku i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury z tzw. nowego systemu.