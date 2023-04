Nie ma 194 tys. zł przeznaczonych na leczenie Zosi z Trzcianki. Gdzie są pieniądze ze zrzutka.pl?

- Pan Konrad Słomczewski skontaktował się z moją firmą krótko przed imprezą. Zapytał o koszty, zaakceptował cenę i poprosił o fakturę – tłumaczy właściciel firmy z Płock (dane do wiadomości redakcji). - Fakturę miał zapłacić do 24 października. Za każdym razem miał inne wytłumaczenie. Do tej pory nie otrzymałem pieniędzy.