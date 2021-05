Nie powiódł się za pierwszym razem przetarg na sprzedaż akcji spółki Olimpii Grudziądz S.A. Co dalej? PA

Na początku maja Olimpia Grudziądz wygrała z Błękitnymi Stargard: 3 do 2. Tadeusz Surma

Nie wpłynęła żadna oferta od chętnego, który chciałby kupić udziały spółki Olimpia Grudziądz S.A. Prezydent postanowił powtórzyć przetarg. Tym razem przyjmowanie ofert trwa do 15 czerwca br. Sprzedaż spółki to według władz Grudziądza alternatywa do znalezienia sponsora dla finansowania tego sportu. A co jeśli drugi przetarg się nie powiedzie?