Nie rób tego, bo od 1 czerwca stracisz swoją emeryturę. Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów [3.06.2024]

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie

Seniorzy muszą pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować zawieszenie lub zmniejszenie ich świadczeń przez ZUS. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. W przypadku umowy o dzieło zawartej z innym niż własny pracodawca emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, bo jest to umowa nieoskładkowana.

Takie są nowe limity dorabiania

Przez najbliższe trzy miesiące, tj. od czerwca do końca sierpnia br., granicą bezpiecznego dorabiania jest 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota 5703,20 zł brutto. To o 425 zł brutto więcej niż w poprzednim kwartale.

Muszą się rozliczać ze swoich przychodów

Nie wszyscy emeryci, którzy sobie dorabiają, muszą się rozliczać z przychodów. Obowiązek taki mają tylko wcześniejsi emeryci. Każdego roku, do końca lutego, muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia o tym, ile sobie dorobili.

ZUS jest zobowiązany do przeprowadzenia rozliczenia przychodów według wariantu korzystniejszego dla świadczeniobiorcy - rocznego lub miesięcznego, ale to dorabiający składa wniosek jak chce, by to zostało przeprowadzone. Zaświadczenie o przychodach wystawiają zakłady pracy, a w przypadku prowadzenia własnej działalności emeryt składa oświadczenie.