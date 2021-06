Nie tylko ZUS może kontrolować pracownika na zwolnieniu. Kto może kontrolować ma L4? [12.06.2021 r.]

NOWE W czasie epidemii we Włocławku adoptowano znacznie więcej czworonogów

Schronisko dla zwierząt we Włocławku znów jest otwarte dla odwiedzających, a w najbliższą niedzielę (13 czerwca) organizuje kolejny „Bieg na sześć łap”. Uczestnicy będą mogli zabrać czworonogi na spacer do lasu, a ci którzy rozważają adopcję, będą mogli lepiej poznać psa przed przyjęciem go pod swój dach. Prezentujemy niektóre czworonogi z włocławskiego Schroniska, które czekają na adopcję.