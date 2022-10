Nie wylewaj wody po ogórkach kiszonych do zlewu. Niektóre osoby muszą jednak uważać na ogórki! [3.10.2022]

Woda, która została w słoiku po zjedzeniu ogórków jest bardzo zdrowa, gdyż ma wiele pozytywnych właściwości. Jest również nieocenionym składnikiem marynaty do mięsa. Do marynowania możesz użyć zarówno wody po ogórkach konserwowych, jak i po kiszonych. Oczywistym strzałem jest też użycie soku z ogórków do zupy ogórkowej. Można dodać go też do żurku lub barszczu, dzięki temu delikatnie je zakwasi.

Ogórki kiszone powinny gościć w naszej diecie przez cały rok. Wiele mówi się zarówno o możliwych korzyściach zdrowotnych, jak i negatywnych skutkach ubocznych jedzenia ogórków kiszonych. Ogórki kiszone i w ogóle kiszonki są bogate w wiele korzystnych dla zdrowia składników odżywczych. Ogórki kiszone mają dobroczynny wpływ na nasz organizm. Pomagają w wielu dolegliwościach i warto je jeść przez cały rok. Ogórki kiszone dostarczają organizmowi wiele znaczących – i zaskakujących – korzyści zdrowotnych.