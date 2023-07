Nie żyje Zbigniew Lewandowski, były dyrektor Oddziału NBP w Bydgoszczy. 51 lat pracy w banku!

W Narodowym Banku Polskim przepracował 51 lat, przechodząc drogę od pracownika obsługi, księgowego, inspektora, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora do dyrektora naczelnego Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy, którego pracą kierował przez 21 lat, to jest do czasu przejścia na emeryturę.