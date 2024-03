Niedożywienie organizmu - takie są skutki. To dzieje się z nami, gdy jemy za mało. Oto najczęstsze objawy [22.03.2024 r.]

Skutki jedzenia za mało - to dzieje się z nami, gdy przyjmujemy za mało posiłków

Z odpowiedniej ilości pożywienia nasz organizm czerpie energię na cały dzień. Dlatego to ważne, by oprócz aktywności fizycznej zwracać uwagę na to, co jemy i jakie ilości pożywienia dostarczamy. Niedojadanie może spowodować kilka negatywnych skutków dla naszego zdrowia.

Niedobory żywieniowe mogą początkowo objawiać się w bardzo prosty sposób. Na niewystarczającym dostarczaniu organizmowi składników odżywczych, witamin i minerałów może ucierpieć całe ciało.