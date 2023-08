Niedziela handlowa przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Tak będą otwarte sklepy 27 sierpnia na Kujawach i Pomorzu

Wprowadziła uszczelnienie zakazu tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Tuż przed uszczelnieniem przepisów, w niedziele handlował prawie każdy, choć w wielu sklepach pracownicy nie bardzo wiedzieli jak odebrać lub nadać paczkę.

Sklepy były czynne przez siedem dni w tygodniu, ponieważ zaproponowały klientom usługi pocztowe, choć ci przychodzili w niedziele głównie na zakupy.

Cały czas można w niedziele otwierać wypożyczalnie sprzętu sportowego czy książek. I z tego prawa, póki co, niektóre sklepy korzystają i tak zarabiają przez siedem dni w tygodniu.

Waldemar Adametz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy powiedział nam niedawno, że zna sytuacje, jak różne sklepy omijają prawo: - Metody są rozmaite, to np. wypożyczalnie sprzętu sportowego czy biblioteki. Jeżeli właściciel pójdzie w jakieś odstępstwo to, niestety, sądy na to pozwalają. Jako inspekcja pracy, robimy wiele, żeby pokazać, że to ewidentne obchodzenie przepisów, ale sądy nie nie karzą pracodawców uznając, że to ustawowe odstępstwa.