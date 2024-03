Niejasne przepisy dotyczące wycofania kotłów grzewczych. Kogo dotyczą wyjątki? [21.03.2024 r.]

Lobby gazowe: wyjątków jest sporo

Biokomponenty załatwią sprawę?

POGP zwraca też uwagę, że dyrektywa EPBD nakłada także na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów wycofywania z rynku kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku. W ramach tych projektów np. w Niemczech już obecnie planuje się stopniowe zwiększanie domieszek biokomponentów w paliwie grzewczym, aż do całkowitego wyeliminowania paliw kopalnych z rynku w 2045 roku. W związku z tym, w przypadku istniejących budynków użytkownicy kotłów nie będą musieli dokonywać wymiany instalacji grzewczej, jeśli pozwoli na to domieszka biokomponentów, takich jak biometan czy biopropan. W świetle nowych przepisów, będą one traktowane równorzędnie z innymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi paliwami odnawialnymi.