Niektórzy będą musieli zwrócić świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami. ZUS wyjaśnia, kiedy [12.02.2024 r.]

W WZON w Bydgoszczy apelują, by w pierwszej kolejności o świadczenie wspierające wnioskowały osoby, które mają największą potrzebę wsparcia ze względu na znaczną niepełnosprawność.

- Prosimy też, by do wniosku załączać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności, to nie wysyłajmy kilku, tylko jedno. Ważne, by było to orzeczenie aktualne - mówi Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.