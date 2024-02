Niektórzy obywatele Ukrainy w Kujawsko-Pomorskiem wyprzedają meble i AGD. Oto powód! [1.02.2024]

Kujawsko-Pomorskie firmy zatrudniają teraz mniej pracowników z Ukrainy niż po wybuchu wojny. Niektórzy wrócili do kraju, inni wyjechali do innych krajów Europy.

"Sprzedam stół z krzesłami: 250 zł"

Ostatnio na lokalnych grupach w mediach społecznościowych pojawiło się kilka postów dotyczących sprzedaży przedmiotów wyposażenia mieszkania. Z opisów wynika, że to oferty obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do naszego regionu, jak wybuchła wojna z Rosją, zdążyli się tutaj zadomowić, ale teraz wracają do swojego kraju lub przeprowadzają się do innego państwa UE.