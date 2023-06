Nietrzeźwy 56-latek jechał pociągiem bez biletu i groził konduktorowi bronią - zabawką. Interweniowali policjanci z Inowrocławia.

20 czerwca 2023 r., po godzinie 20 w pociągu relacji Jelenia Góra - Gdynia, konduktor sprawdzał bilety. Gdy podszedł do jednego z pasażerów, ten powiedział, że nie ma ani biletu, ani dokumentów. Konduktor wskazał mu przejście do przedsionka wagonu oraz polecił, by by na najbliższej stacji opuścił pociąg.

- W tym przedsionku mężczyzna wyjął z plecaka przedmiot przypominający broń, wycelował w konduktora i przeładował. Mówił coś do niego w sposób niezrozumiały. Od mężczyzna była wyczuwalna woń alkoholu. Powiedział też, że siedział w więzieniu - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.