Niewykorzystany urlop - ekwiwalent. Mamy listę osób, które otrzymają dodatkowe pieniądze [19.01.24]

W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 to dni ustawowo wolne od pracy, czyli soboty, niedziele i święta. Inaczej sytuacja wygląda w systemie pracy zmianowej, ale dni wolne przyznawane są w tej samej liczbie. Poza tym z 251 dni pracujących pracownicy mają prawo do płatnego urlopu.

Urlop powinniśmy wykorzystać w danym roku kalendarzowym, a jeśli tego nie zrobimy to mamy czas do 30 września następnego roku. Za niewykorzystany urlop przysługuje nam ekwiwalent. Pracodawca musi nam go wypłacić, ale dopiero po zakończeniu umowy o pracę.