Niezadowoleni klienci wylewają pomyje na firmy, pracownicy na pracodawców. Czy to jest bezkarne? Mamy przykłady

Na początek fragment "ostrzeżenia" przed firmą budowlaną w lokalnych mediach społecznościowych.

"Uważajcie na (i tu pada nazwa firmy), to oszuści i złodzieje, w trakcie prac ciągle zmieniali terminy i stawki do zapłaty. A wykonali robotę tak, że sam bym to lepiej zrobił". Do tego autor posta pokazane zdjęcie jakiejś niedokończonej pracy.

I, oczywiście, na firmę wylewa się hejt...