Nieznana substancja na kanale wodnym Zuzanka we Włocławku. Zdjęcia

Informacja dotyczyła nieznanej substancji na kanale Zuzanka na wysokości mostu przy ulicy Płockiej we Włocławku. Na miejsce zdarzenia zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Włocławka. Na miejscu zdarzenia są też przedstawiciele Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policja, Służba Leśna. Działania trwają - informuje st.kpt. Joachim Zefert , dowódca JRG 2 we Włocławku.

Zgłoszenie służby otrzymały we wtorek 18 lipca 2023 o godzinie 9:10.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia przy Płockiej we Włocławku

Dodajmy, iż zadaniem Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego jest prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie bądź likwidację bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne. W skład grupy wchodzą funkcjonariusze z uprawnieniami do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Kanał Zuzanka

Kanał wodny o długości 17,8 km oraz powierzchni zlewni wynoszącej 142 km². Kanał rozpoczyna się we wsi Telążna Leśna w powiecie włocławskim w okolicach jeziora Telążna, natomiast kończy się we Włocławku, gdzie wpływa do Wisły, jako jej lewy dopływ (za Wikipedia).