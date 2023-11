Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [19.11.2023 r.]

Warto pamiętać że próby wyłudzenia danych do konta bankowego lub zmuszenia nas do przelania pieniędzy na konto oszustów to zwykle stały schemat. Rozmówca chce nas przestraszyć i wywołać presję czasu. Warto w takiej sytuacji zachować spokój poprosić o weryfikacje w aplikacji albo powiedzieć, że skontaktujemy się z bankiem samodzielnie. Ważne! Nigdy nie oddzwaniajcie na numer, który do Was zadzwonił, nawet jeśli wyświetla się on jako nasz bank. Warto wyszukać numeru samodzielnie i wklepać go na klawiaturę.

