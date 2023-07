Noc spadających gwiazd w lipcu zachwyci - w te dni spójrz w niebo. Tak możesz oglądać deszcz meteorów [31.07.2023 r.]

Noc spadających gwiazd w lipcu. Tak oglądać delta Akwarydy

Nocne niebo w lipcu zachwyci! Przed nami noc spadających gwiazd - wyjątkowy spektakl na niebie. Deszcz meteorów z roju Południowych delta Akwarydów to prawdziwa gratka dla obserwatorów nocnego nieba.

28 lipca przypada maksimum roju Południowych delta Akwarydów.

To jedna z najłatwiejszych obserwacji astronomicznych. Deszcz meteorów można obserwować bez żadnych dodatkowych przyrządów - zwykle są widoczne gołym okiem. Warto więc uważnie obserwować niebo i wypatrywać spadających gwiazd.

Południowe delta Akwarydy są aktywne na nocnym niebie od 12 lipca do 19 sierpnia. W tym roku największa aktywność tego roju przypada na dzień 28 lipca. Podczas piątkowego wieczoru będzie można zaobserwować do 20 zjawisk w ciągu godziny.

Coraz więcej turystów na świecie i w Polsce chętnie wybiera się na wycieczki specjalnie po to, by obserwować najciekawsze zjawiska astronomiczne na nocnym niebie. Nie każde miejsce nadaje się dobrze do obserwacji. W miastach prawie nie widać gwiazd – nocne niebo nad nimi jest zbyt zanieczyszczone sztucznym światłem. Dlatego dobrze jest zaplanować wycieczkę poza miasto, by obserwować gwiazdy, zaćmienia, pełnie księżyca czy roje meteorów. Nocne niebo najlepiej obserwować z miejsc oddalonych od dużych miast, w górach czy lasach. W Polsce założono nawet kilka specjalnych parków, w których nocne niebo jest chronione przed sztucznym światłem. To miejsca, które nadają się najlepiej do obserwacji gwiazd, meteorów, pełni czy zaćmień.