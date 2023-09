Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie iść w weekend 9 - 10 września. 3 najlepsze trasy Redakcja Strony Podróży

Namów rodzinę czy przyjaciół i wybierzcie się na nordic walking po woj. kujawsko-pomorskim gettyimages.com/kamsta

Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim da się uprawiać prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania ścieżek, które polecają inni mieszkańcy. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 popularne trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Na każdy weekend proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Przekonaj się, co mamy na weekend.