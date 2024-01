Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 20 - 21 stycznia. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim da się uprawiać niemal wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania tras, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 sprawdzone ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Na każdy weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, co mamy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Jakie trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 uczęszczane szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -1°C do 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 32% do 66%. W niedzielę 21 stycznia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -3°C do 0°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Włocławek Początek trasy: Lubień Kujawski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,03 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 2 499 m

Suma zejść: 2 478 m Amatorom nordic walking trasę poleca Wielogorski

Spacer przez Włocławek, przejazd komunikacją miejską na Tamę we Włocławku i powrót na dworzec PKP.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Rzeki Wierzycy (Pogódki - Gniew) - pieszy niebieski Początek trasy: Nowe

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,94 km

Czas trwania marszu: 1515 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 2 034 m

Suma zejść: 2 115 m Amatorom nordic walking trasę poleca JJ_Active Szlak Rzeki Wierzycy powstał w roku 2005 w ramach budowy lokalnej sieci szlaków pieszych Ziemi Gniewskiej. Sieć ta obejmowała także część szlaku Dolnej Wisły oraz szlaki Lasów Dębińskich i Opaleński. Początkowo szlak Rzeki Wierzycy obejmował trasę miedzy Pelplinem a Gniewem. Był to odcinek dolnowierzycki planowanego dłuższego szlaku mającego wieść równolegle do tej rzeki.

W roku 2009 został wyznakowany przy współpracy z LOT Kociewie następny odcinek szlaku, poprzedzający w stosunku do istniejącego - dolnowierzyckiego a zaczynający się przy Leśnictwie Kochanki, przez które to miejsce przechodzi północny odcinek szlaku Jezior Kociewskich. Dalej przy wtórze LOT Kociewie odcinek ten (starogardzko-pelpliński) w następnym roku został doprowadzony do Starogardu Gdańskiego przy wykorzystaniu kawałka trasy szlaku Jezior Kociewskich. W tymże roku 2010 wytyczono kolejny dalszy fragment szlaku wiodący w górę rzeki. Była to druga część odcinka środkowowierzyckiego biegnąca od Skarszew.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Początek trasy: Kcynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania marszu: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca A.rz57

Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic Walking w Kujawsko-Pomorskim: Od Zabytków po Bory Tucholskie

Odkryj uroki nordic walkingu w województwie kujawsko-pomorskim, śledząc Szlak Piastowski. Ta fascynująca trasa prowadzi do najważniejszych zabytków regionu, pozwalając jednocześnie na aktywny wypoczynek na łonie natury. Udaj się również do urokliwej Kruszwicy i zobacz Mysią Wieżę, która kryje tajemniczą historię związaną z legendarnym Lechem, pierwszym księciem Polski. Jeśli marzysz o błogim relaksie, Ciechocinek, miejscowość uzdrowiskowa otoczona parkami, jest doskonałym wyborem.

Bory Tucholskie - Dla miłośników natury, prawdziwą perełką regionu są rozległe Bory Tucholskie. Tu czekają na Ciebie piękne, stare drzewa i malownicze jeziora, a ścieżki przyrodnicze zachęcają do długich spacerów. Województwo kujawsko-pomorskie kusi nordic walkerów swoją różnorodnością - od historycznych skarbów po spokojną sielankę wśród przyrody. Tu znajdziesz najciekawsze atrakcje.