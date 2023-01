Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 7 - 8 stycznia3 najlepsze trasy

Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Które szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo proponujemy Wam 3 krajobrazowe ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice

Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m

GR3miasto poleca tę trasę

Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe.