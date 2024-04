Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 6 - 7 kwietnia. 3 najlepsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 kwietnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 10°C do 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 kwietnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 10°C do 25°C. Nie powinno padać.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 malownicze szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane. Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: