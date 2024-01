Nowa benzyna E10 może zniszczyć silnik nawet w nowym samochodzie. A co kosiarkami, piłami i generatorami?

Toyota z 2009 nie pojedzie na benzynie E10

Teraz mogą zacierać dłonie, bo zastąpienie benzyny E5 nowym paliwem E10 (z zawartościa do 10 proc. bioetanolu) na pewno wpłynie na decyzję o pozbyciu się wielu staruszków niedostowanych do nowego paliwa. Nowego paliwa nie mogą wlewać do baków właściciele wszystkich samochodów wyprodukowanych przed 1986 rokiem, w erze paliwa ołowiowego. Problem dotyczy jednak również wielu nowych aut. Benzyna E10 zaszkodzi niektórym kilkunastoletnim audi, stilo, punto, multipli. Narażone na uszkodzenia są niektóre 20-letnie mercedesy, kilkunastoletnie lexusy, a nawet toyota avensis z 2009 (model z silnikiem Diesla).

Bioetanol i guma w silniku

Przy użyciu E10 Konieczna regulacja gaźnika

Benzyna E10 bardziej wrażliwa na światło

Problemem jest również to, że E10 reaguje jednak także silniej na światło, temperaturę otoczenia. Mogą one zmienić charakter benzyny i sprawić, że stanie się ona szybciej niezdatna do użytku. Briggs&Stratton zaleca zakup nowego paliwa jedynie w ilościach, które zostaną wykorzystane w ciągu 30 dni. Zdecydowanie odradza również przechowywanie benzyny zmieszanej z olejem oraz stosowanie benzyny zawierającej więcej niż 10% etanolu (E10) lub benzyny zawierającej metanol.

Co zrobić, gdy benzyna E10 sie zestarzeje?

No dobrze, co jednak zrobić, gdy benzyna nam się zestarzała? Zdecydowanie nie wolno wylać jej do kanalizacji, a tym bardziej wyrzucać do pojemników. Według przepisów powinniśmy dostarczyć ją do PSZOK-u, najlepiej w oryginalnym opakowaniu (podobnie jak w przypadku rozpuszczalników). W przypadku stosowania opakowań zastępczych zaleca się opisanie opakowania czy pojemnika.

Przy odbiorze tych odpadów wymagane jest przedstawienie przez osobę, która dostarcza odpady dokumentu potwierdzającego nazwisko, imię oraz adres zamieszkania.

W trakcie dostarczania odpadów niebezpiecznych do GPZON wymagana jest duża ostrożność i staranność aby nie powodować przedostawania się substancji trujących do środowiska w szczególności odpadów zawierających frakcje płynne i pyliste.

Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości toksyczne, palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.