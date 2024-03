Nowa lista zwolnionych z opłat abonamentu RTV. Takie są konsekwencje waloryzacji emerytur [6.03.2024 r.]

Wzrosła wysokość emerytury, która daje prawo do bezpłatnego abonamentu RTV. Warto sprawdzić decyzję z ZUS, jak tylko ją otrzymamy, i na pocztę iść załatwić formalności.

Zadzwoniła do nas pani Maria z Włocławka (dane do wiadomości redakcji - dop. red.). - W październiku ubiegłego roku skończyłam 60 lat i przeszłam na emeryturę. Od listopada załatwiłam sobie na poczcie zwolnienie z płacenia abonamentu RTV, bo moja emerytura wynosiła niecałe 3160 złotych brutto. Tegoroczna waloryzacja, podobnie jak ubiegłoroczna, była wysoka. Z jednej strony mnie to bardzo cieszy, bo co miesiąc mam więcej w portfelu, ale z drugiej martwi, czy wciąż się załapię na darmowy abonament RTV. W ubiegłym roku "byłam na granicy". Na decyzję waloryzacyjną z ZUS wciąż czekam. Jaka jest teraz maksymalna wysokość emerytury, by senior nie musiał płacić na publiczne radio i telewizję? - dopytuje się Czytelniczka „Pomorskiej”.

Jaka emerytura daje prawo do bezpłatnego abonamentu RTV w 2024 roku

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji informują, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązująca kwota w 2024 roku to 3577,74 zł brutto (jest to 50 proc. z kwoty 7155,48 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2023 roku).

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku abonamentu RTV nie musieli płacić seniorzy po 60-tce, którzy mieli emeryturę niższą niż 3173,08 zł zł brutto. Warto zatem zajrzeć do swojej decyzji po tegorocznej waloryzacji i zobaczyć, czy załapiemy się na bezpłatny abonament RTV. Wzorem ubiegłych lat decyzja waloryzacyjna zostanie przekazana wraz z decyzją o przyznaniu tzw. „trzynastki” w jednej przesyłce pocztowej.

- Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z abonamentu RTV. Formalności na dowolnej poczcie

Jeśli mamy już ukończone 60 lat i okaże się, że po tegorocznej waloryzacji nasza emerytura jest niższa niż 3577,74 zł brutto, to możemy iść na pocztę załatwić formalności związane ze zwolnieniem z płacenia abonamentu RTV. Formalności dopełnimy w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) oraz wymagane przepisami oświadczenie (druk jest dostępny w każdym urzędzie pocztowym).

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskamy od następnego miesiąca po dopełnieniu niezbędnych formalności na poczcie. Np. jeżeli formalności załatwimy w marcu tego roku, to uprawnienia do zwolnienia uzyskamy od kwietnia 2024 roku.

Oni też nie muszą płacić abonamentu RTV

Nie tylko seniorzy po 60-tce, którzy mają emeryturę niższą niż 3577,74 zł brutto, nie muszą płacić za RTV. Z opłat zwolnione są także m.in.: osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Szczegóły zobaczysz w poniższej galerii!

Wideo Chcesz sprzedać mieszkanie ? To musisz wiedzieć!