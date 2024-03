Nowa renta dla niezdolnych do pracy i wyższa kwota na kontach? Wiemy, co z Rentą Wdowią 2024 [12.03.2024 r.]

Od 1 marca 2024 roku renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc., osiągając minimalnie 1780,96 zł brutto dla całkowitej niezdolności oraz 1335,72 zł brutto dla częściowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest istotnym świadczeniem społecznym, z którego korzysta ponad 500 tys. osób w całym kraju. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

Wzrost renty dla niezdolnych do pracy od marca 2024

Od początku marca 2024 roku osoby korzystające z renty z tytułu niezdolności do pracy mogą cieszyć się wyższymi świadczeniami. Renta ta wzrosła o 12,12 proc., co stanowi istotne zwiększenie dla osób, które utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu pogorszenia stanu zdrowia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego, osoby starające się o rentę z tytułu niezdolności do pracy muszą spełnić określone warunki. Konieczne jest uznanie przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS za częściowo niezdolnego do pracy. Dodatkowo, wymagany jest określony okres składkowy i nieskładkowy, odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

Staż ubezpieczenia i powstanie niezdolności do pracy

Kolejnym istotnym warunkiem jest posiadanie wymaganego stażu ubezpieczenia. Staż ten waha się od 1 roku do 5 lat, w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Jest to kryterium istotne zarówno dla osób, których niezdolność powstała przed ukończeniem 20. roku życia, jak i tych, których dotyczy to po 30. roku życia.

Nie bez znaczenia jest również data powstania niezdolności do pracy. Musi ona mieć miejsce w ściśle określonych okresach składkowych lub nieskładkowych. Jest to istotny aspekt procesu wnioskowania o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warto podkreślić, że ZUS nie wypłaca renty z urzędu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek, po spełnieniu wszystkich określonych warunków. Jest to istotne, aby osoby uprawnione zgłaszały się w odpowiednim terminie.

Szykuje się renta wdowia. Takie mają być zasady w 2024 roku

W Sejmie istnieje także obywatelski projekt dotyczący renty wdowiej, który został zgłoszony w poprzedniej kadencji. W 2024 roku odbyła się pierwsza dyskusja na temat Renty Wdowiej w Sejmie.

Obecnie w małżeństwie emerytów po śmierci męża kobieta może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną. Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje, że wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 procent renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 procent swojej emerytury.

Proponowana ustawa wprowadza także pewne limity. Wysokość renty wdowiej nie przekroczy trzykrotności średniej miesięcznej emerytury w Polsce, obecnie wynoszącej 7600 złotych. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej jednak w tzw. modelu kroczącym. Oznacza to, że renta wdowia będzie wprowadzona, ale nie od razu przy wskaźniku 50%, ale np. 20%. W kolejnych latach wskaźnik ten były zwiększany - wyliczenia prezentujemy w powyższej galerii.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Wideo Przetworzona żywność jest jak narkotyk