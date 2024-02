Nowa składka zdrowotna dla firm od 1 lutego 2024 roku. Mamy dokładne wyliczenia [5.02.2024 r.]

Składka zdrowotna osób rozliczających się na zasadach ogólnych

Co ważne minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego. Jeszcze więcej dokładnych wyliczeń i informacji zobacz w poniższej galerii.

- Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. A zatem składka zdrowotna za styczeń 2024 r. nie może być niższa niż 314,10 zł (tj. 9 proc. składki obliczonej od podstawy wymiaru 3490 zł), a za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r. nie może być niższa niż 381,78 zł (tj. 9 proc. od podstawy wymiaru 4242 zł). W ubiegłym roku minimalna składka za styczeń wynosiła 270,90 zł a za m-ce luty-grudzień 314,10 zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Składka zdrowotna przy ryczałcie

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od przychodu i przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Jeśli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł, to podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie liczona od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

W przypadku uzyskania przychodów powyżej 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej zostanie przyjęte 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli przychody przekraczają 300 tys. zł, to podstawa zostanie wyliczona od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co ważne, przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Deklarację tą składa w dokumentach rozliczeniowych za styczeń danego roku.

Składka zdrowotna na karcie podatkowej

Dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje 1 stycznia danego roku. Stopa procentowa składki wynosi 9 proc. To oznacza, że dla tej grupy przedsiębiorców składka na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc 2024 r. wynosi 381,78 zł (4242 zł × 9 proc.= 381,78 zł).

Składka zdrowotna dla pozostałych osób prowadzących działalność - wspólników spółek, twórców, artystów

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej np. wspólnicy określonych spółek, składkę zdrowotną będą opłacać od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku (w 2024 r. - 7767,85 zł). Dla tej grupy osób, składka zdrowotna w 2024 r. wyniesie 699,11 zł (7767,85 zł × 9 proc.= 699,11 zł). Taką składkę zapłacą również twórcy, artyści, o ile nie jest to ich przedmiotem działalności. W 2023 r. składka wynosiła 626,93 zł.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących z przedsiębiorcami

Osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, które stosują opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą pamiętać o rozliczeniu rocznym, które należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi za kwiecień 2024 r. Co do zasady przedsiębiorca oblicza składki co miesiąc od miesięcznej podstawy wymiaru, ale po zakończeniu roku ustala dodatkowo wysokość składki rocznej od rocznej podstawy jej wymiaru. Tak obliczona składka roczna może być wyższa lub niższa od sumy składek opłaconych miesięcznie. W tej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał dopłacić powstałą różnicę albo będzie mógł wystąpić o zwrot nadpłaty.