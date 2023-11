Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto

Waloryzacja emerytur i rent to odpowiedź na rosnącą inflację. Kwota świadczenia ma odpowiadać bowiem realnej sile nabywczej pieniądza. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji. Spadek inflacji widoczny jest także zresztą w drugiej części obecnego roku.

Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy zaproponował zatwierdzenie waloryzacji emerytur i rent 2024 wzrostu wartość emerytur i rent brutto o 12,3 procent. To nieco mniej niż w marcu 2023 roku, jednakże należy pamiętać, że od tego czasu wskaźnik inflacji również spadł. W sierpniu wyniósł on już tylko 10,1 procent, a eksperci przewidują, że we wrześniu 2023 roku spadnie poniżej 10 procent i nadal będzie maleć.