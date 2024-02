Nowa tabela waloryzacji emerytur - stan na 7 lutego. Wyliczenia po komentarzu rządu [8.02.2024]

Nowe perspektywy Dla emerytur. Waloryzacja wobec inflacji

Dążąc do zminimalizowania skutków rosnącej inflacji, emerytury i renty zostaną dostosowane do obecnej sytuacji rynkowej. Priorytetem jest zachowanie rzeczywistej siły nabywczej pieniądza, co stanowi wyzwanie w obliczu wzrostu kosztów życia. Szacuje się, że prognozy na przyszłość wskazują na ewentualne zmniejszenie skali dostosowań, gdyż spodziewa się spadku inflacji w kolejnych latach.