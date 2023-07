Nowa tabela waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca [18.07.2023] Jakub Stykowski

Przeprowadziliśmy obliczenia, aby zobaczyć, jak sugerowana waloryzacja kwotowa i procentowa wpłynie na wypłaty emerytów, uwzględniając najbliższy rok. Wyliczenia na kolejnych slajdach naszej galerii. archiwum Polska Press Zobacz galerię (13 zdjęć)

Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych emerytury do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku.