Nowa tabela wypłat Czternastej Emerytury. Mamy oficjalne wyliczenia na rękę od ZUS [6.06.24]

Czternasta emerytura w 2024 roku - co musisz wiedzieć?

Czternasta emerytura to temat, który od 2023 roku jest uregulowany przez specjalną ustawę. Rząd, kierując się tą ustawą, ogłosił na koniec maja 2024 roku wysokość czternastej emerytury oraz termin jej wypłat.

W 2024 roku świadczenie to wyniesie 1780,96 zł brutto, co odpowiada kwocie minimalnej emerytury po waloryzacji w marcu. Warto zaznaczyć, że wysokość czternastej emerytury jest związana z kwotą najniższej emerytury w danym roku, jednak rząd ma prawo do podniesienia tej kwoty, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych. W tym roku jednak, w przeciwieństwie do ubiegłego, kiedy to w okresie kampanii wyborczej czternastka wyniosła 2650 złotych brutto, nowy rząd zdecydował się nie podwyższać tego świadczenia.