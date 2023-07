Nowa waloryzacja emerytur - stan wyliczeń na lipiec 2023. Tak mogą zmienić emerytury w 2024 roku Jakub Stykowski Adrianna Jackowiak

Przyjęto już założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc, a jej łączny koszt to ponad 43 mld złotych. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.