Nowa Zelandia: koronawirus wyczerpał cierpliwość mieszkańców, kraj luzuje obostrzenia dla niektórych podróżnych od 1 listopada 2021

Twierdza Nowa Zelandia: koronawirus miał zostać całkiem wyrugowany

Rząd Nowej Zelandii wprowadził surowe obostrzenia, chcąc całkowicie wyrugować koronawirusa z terenu kraju. Ścisłe lockdowny miast i zakaz przekraczania granic miały zapewnić bezpieczeństwo Nowozelandczykom. To się do pewnego stopnia udało, ale kiedy w lipcu 2021 kraj zaczął zmagać się jednak z falą zachorowań na wariant Delta, podniosły się głosy, że restrykcje nie są skuteczne i trzeba je poluzować.

Nowa Zelandia potraktowała globalną pandemię koronawirusa bardzo poważnie i wprowadziła u siebie jedne z najsurowszych obostrzeń, regulujących życie mieszkańców i niemal całkowicie zamykających granice kraju. Od marca 2020 r. Nowa Zelandia jest praktycznie niedostępna nie tylko dla turystów z zagranicy, ale nawet własnych obywateli, którzy chcieliby wrócić do domu.

Nowa Zelandia: koronawirus zamknął granice kraju nawet dla jego obywateli

W tej chwili Nowa Zelandia jest niemal niedostępna dla osób z zewnątrz. Do kraju mogą powracać tylko przebywający za granicą obywatele Nowej Zelandii i pracownicy kontraktowi z wizami (pełna lista kategorii osób uprawnionych do wjazdu znajduje się TUTAJ), ale i oni muszą odbywać 14-dniową kwarantannę w jednym z wyselekcjonowanych hoteli pod zarządem wojskowym. By uprawniony przybysz mógł odbyć kwarantannę, musi jeszcze przed przylotem zarezerwować sobie pokój w specjalnym hotelu i uzyskać potwierdzający rezerwację voucher.