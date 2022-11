Nowe chodniki w Sugajnie. Jest odpowiedź urzędników na apel mieszkańców wsi w powiecie brodnickim

Mieszkańcy Sugajna apelują o budowę chodników

Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. do władz powiatu brodnickiego wpłynął wniosek od mieszkańców Sugajna o budowę chodników przy drodze powiatowej w Sugajnie, a konkretnie od domu nr 90 do budynku po zamkniętym obecnie sklepie spożywczym w kierunku centrum wsi oraz od domu Sugajno 8 do skrzyżowania (droga powiatowa w kierunku Sugajno-Sugajenko). W środę, 26 października radni powiatowi należący do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brodnicy spotkali się, aby podjąć decyzję w tym temacie.

Obecny podczas komisji dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy Czesław Głowacki przyznał, że na wskazanym odcinku w Sugajnie (według danych z 2020 r.) jeździ ok. 700 pojazdów w ciągu doby. Podkreślił jednak, że remonty należy wykonywać kompleksowo, żeby nie pojawiały się po częściowym remoncie (np. tylko chodnika) problemy z brakiem odwodnienia. Nie powinno się zatem budować samego chodnika, ale należy także poszerzyć drogę do obecnych wymogów, czyli z 5 do 6 metrów (na łuku drogi z 6 m do 7 m), zrobić pobocze między drogą a chodnikiem i wykonać odwodnienie. Poszerzenie drogi wymagałoby natomiast wydania dodatkowych środków finansowych związanych z wykupem gruntów sąsiadujących z drogą. Sama procedura z tym związana trwa ok. 2 lata.