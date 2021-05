Nowe donice na Rynku w Inowrocławiu. Jak Wam się podobają? Radny Damian Polak: "To nie jest powód do dumy"

- Kilka kwiatków w topornych ciemnych metalowych donicach, które w okresie upałów będą pełniły role nagrzanych od słońca „koksowników” - to nie jest powód do dumy. Rynek to basen betonu i to w mieście uzdrowiskowym. Szkoda, że na etapie projektu rewitalizacji nie pomyślano o zagospodarowaniu obszarów zieleni na Rynku. Rynek to teraz wielka patelnia. Na szczęście w okresie letnim są ogródki drewniane, które chociaż w małym stopniu absorbują ciepło odbijające się od betonu - napisał radny Damian Polak.