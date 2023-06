Nowe emerytury w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur [7.06.2023 r.]

Waloryzacja emerytur 2024 i program 300 plus

Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa.

Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Celem jest zapewnienie większego wsparcia finansowego dla emerytów i osób korzystających z programu "300 plus".