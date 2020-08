Nowe etykiety energetyczne na sprzętach od marca 2021 r., a na oświetleniu od września 2021 r. Zobacz jak będą wyglądały

500 plus w 2021 roku po nowemu. To trzeba zrobić, aby dostać świadczenie [lista]

500 plus to jeden ze sztandarowych programów prorodzinnych rządu. Od 2019 roku pieniądze wypłacane są na każde dziecko do 18 roku życia. Aby jednak dostać pieniądze konieczne jest złożenie wniosku. Kolejne "nowe" 500 plus będzie obowiązywało od 2021 roku.