Nowe linie autobusowe i stacje PKP na Kujawach i Pomorzu 2024. Tak wkrótce pojadą pasażerowie!

27 listopada 2023 roku radni podczas sesji Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęli m.in. uchwały w sprawie zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz ustalenia stawek dotacji dla operatorów kolejowych za ich usługi od 10 grudnia 2023 roku (wtedy wejdzie w życie nowy rozkład PKP) do 14.12. 2024 r.

To dopłaty do pociągów w regionie - stawki!

Co zmieni się wraz z nowym rozkładem jazdy PKP od 10 grudnia?

W niektórych lokalizacjach pojawią się nowe stacje kolejowe.

Na 10 grudnia planowane jest oddanie do użytku przystanku Tuchola Rudzki Most w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Międzylesie. Z nowej stacji będzie można wsiąść do pociągów w kierunku Chojnic i Bydgoszczy (linia nr 208 Działdowo - Chojnice).