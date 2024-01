Nowe paliwo E10. Mamy nową listę samochodów, które są kompatybilne [5.01.2024 r.]

Wielu kierowcą tak naprawdę nie można się dziwić. Narracja jaka zrodziła się po pierwszych informacjach o zmianach na stacjach nie napawała optymizmem. Usłyszeć można było bowiem, że wielu kierowców starszych samochodów skazana będzie na kupowanie “98”, która choć lepsza dla silnika, to dla wielu posiadaczy aut jest zbyt droga.

Benzyna E10 - które pojazdy są kompatybilne?

Warto zauważyć, że sam konspekt benzyny E10 nie jest wynalazkiem ostatnich miesięcy. Fakt, że dopiero teraz w Polsce pojawia się debata na ten temat jest niczym innym, jak efektem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zarządziła by do paliw dodawane były biokomponenty. Te to nic innego, jak bioetanol, otrzymywany ze zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych czy ziemniaków.

Nic więc dziwnego, że bardzo szybko ruszyły wszelakiego rodzaju plotki, które skazywały niemalże każdego właściciela starszego samochodu sprzed 2010 roku na tankowanie drogiej “98”. Dla wielu Polaków, którzy w Europie są rekordzistami pod względem posiadania samochodów na osobę, wiązałoby się to z rezygnacją z własnych czterech kółek.