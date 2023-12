Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [17.12.2023]

Waloryzacja emerytur i rent przekłada się także na waloryzację dodatków do emerytur i rent. W tym roku waloryzacja była rekordowa i wyniosła aż 14,8 proc., co wymusiła rosnąca inflacja. W przyszłym roku prognozowana waloryzacja świadczeń ma być trochę niższa i wynieść 12,3 proc. Taki wskaźnik rząd Zjednoczonej Prawicy wpisał do ustawy budżetowej. Jednak ostateczną decyzję podejmować będzie nowy rząd.

Kogo obejmie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku?

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Od 1 marca 2024 roku po waloryzacji wzrosną także dodatki i świadczenia wypłacane wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Przeliczyliśmy ile po podwyżce wyniosą wszystkie dodatki do emerytur i rent. Uwzględniliśmy proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. I tak najpopularniejszy z dodatków - pielęgnacyjny - prawdopodobnie wzrośnie z 294,39 zł do 330,59 zł miesięcznie. Jakie są dodatki do emerytur i rent? Ile prawdopodobnie wyniosą po waloryzacji w 2024 roku? Zobacz w poniższej galerii.