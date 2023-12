Nowe przedszkole w ośrodku Brarille'a w Bydgoszczy. Na otwarcie przyszedł św. Mikołaj

- Mamy teraz przygotowaną przestrzeń do aktywnego rozwoju dzieci od trzeciego roku życia do czasu, gdy już są gotowe do rozpoczęcia edukacji szkolnej - mówi Małgorzata Szczepanek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Braille'a w Bydgoszczy. - Stawiamy na podążanie za dzieckiem bez przebodźcowania. Na parterze znajdują się sale dydaktyczne, na piętrze z kolei sale rehabilitacyjne.

Będą miejsca dla 41 dzieci

Łączna wartość inwestycji to 7 milionów złotych, z czego 4,8 mln zł to dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W nowy przedszkolu dobre warunki do pracy będą mieli specjaliści z ośrodka.

- Oczywiście podstawą naszej pracy jest rehabilitacja wzroku, pracują u nas również neurologopedzi, psycholog pedagog. Prowadzimy też zajęcia z integracji sensorycznej. Mamy bardzo dużą grupę dzieci przestymulowanych, ale też nadwrażliwych - mówi Małgorzata Szczepanek.

- Bardzo spójną opieką obejmiemy te dzieci, które chcemy, by w konsekwencji albo przygotowywane do dalszej pracy przeszły do szkół integracyjnych, albo pozostały u nas, żeby dalej kształcić się u nas w systemie edukacji wczesnoszkolnej, no i dalej w szkole podstawowej.