Nowe stawki za sanatorium z NFZ. Tyle kuracjusze płacą za pobyt i wyżywienie [8.11.21 r.]

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa uzdrowiska wznowiły swoją działalność od 11 marca 2021 roku. Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Swoje miejsce w kolejce można śledzić na bieżąco w wyszukiwarce internetowej. Taką listę znajdziemy na stronie centrali NFZ dostępnej pod adresem: https://skierowania.nfz.gov.pl/ Wystarczy, że wpiszemy nasz numer skierowania.

By wyjechać do sanatoriumz NFZ, trzeba mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Testy można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia we wskazanych punktach pobrań tzw. drive-thru. Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu przed wyjazdem poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany.