Nowe taryfy za prąd - takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [2.05.2024] Agnieszka Domka-Rybka

Pod koniec stycznia tego roku weszła w życie ustawa przedłużająca zamrożenie cen energii. Według jej zapisów do końca czerwca 2024 roku maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych, do określonych limitów rocznego zużycia, wynosi 412 złotych za megawatogodzinę. Archiwum/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę, bo może być więcej nawet o 90 procent.