Nowe ulgi podatkowe - na powrót i dla seniorów. To będzie można odliczyć też w 2024 roku [27.08.2023]

Podatki to najprościej mówiąc to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Podatki muszą płacić wszyscy obywatele. To, jaki rodzaj podatku musi zostać opłacony, zależy m.in. od miejsca zamieszkania, zatrudnienia czy wykonywanej działalności. Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności.

Od 15 lutego do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym.

To nie zawsze wiąże się z dodatkową opłatą. Wielu może liczyć na zwrot pieniędzy z podatku dzięki naliczeniu ulg podatkowych. Nim jednak przystąpimy do rozliczeń musimy wiedzieć, co możemy odliczyć i jakie dokumenty będą nam do tego potrzebne.