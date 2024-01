Nowe wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie tabele ze stawkami od marca [28.01.2024]

Waloryzacja emerytur 2024 - wyliczenia brutto i netto

Przez wysoki wskaźnik inflacji, także podwyżki emerytur będą wysokie. Mamy przewidywane stawki, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2024 roku. Ile mają wynieść emerytury?

Waloryzacja emerytur i rent to odpowiedź na rosnącą inflację. Chodzi o to, by kwota świadczenia odpowiadała realnej sile nabywczej pieniądza. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji.

W budżecie przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku na poziomie 12,3 procent..