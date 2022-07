Nowe wyliczenia wynagrodzeń netto 2022, ale pensja minimalna bez zmian. Mamy tabelę wyliczeń pensji - sierpień 2022 [25.07.22]

Reforma Polskiego Ładu ma być korzystna dla ok. 25 milionów podatników. Ekonomiści przewidują, że na zmianach podatkowych zyska zdecydowana większość Polaków i jest to dobry krok w kierunku uporządkowania Polskiego Ładu. Dwie najważniejsze reformy Polskiego Ładu to: obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. oraz rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Kwota płacy minimalnej netto nie zmieni się po wprowadzeniu zmian podatkowych. Powodem jest fakt, że wynagrodzenie minimalne w Polsce w całości objęte jest kwotą wolną od podatku.