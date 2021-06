Nowe wyrównanie emerytur i rent. Te osoby dostaną więcej pieniędzy - zobacz [18.06.2021]

Jak podał wiceminister Stanisław Szwed, rozwiązanie to dotyczy około 12 tys. osób, które mają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej. Jego koszt miałby wynieść około 60 mln zł.

Wyrównane emerytur i rent to dobry pomysł?

Emeryci z rocznika 1953. Kto będzie miał przeliczoną emeryturę lub rentę?

Sporo emerytów z tego rocznika będzie miało tez przeliczone świadczenia i dostanie spłatę. ZUS z robi to z urzędu, bez składania wniosku przez zainteresowanych.

Niektórzy muszą jednak złożyć wniosek. To ci, którzy ciągle są na wcześniejszej emeryturze i do tej pory nie składali wniosku o jej przeliczenie na powszechną. Albo wniosek złożyli, ale go wycofali przed uprawomocnieniem.